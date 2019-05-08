Карантин по бешенству ввели в поселении Марушкинское в Новой Москве

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Москвы установили до 8 июля карантин на территории поселения Марушкинское Новомосковского административного округа из-за выявленного заболевания бешенством дикого животного. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано в среду на сайте столичного правительства.

"В связи с выявлением 7 мая 2019 года случая заболевания бешенством дикого животного на территории поселения Марушкинское Новомосковского административного округа города Москвы установить карантин на территории поселения Марушкинское Новомосковского административного округа до 8 июля 2019 года", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, на два месяца в поселении запрещается проводить выставки собак и кошек, выводку и натаску собак. Также запрещена торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы поселения, а также отлов диких животных.

Кроме того, устанавливается ответственность комитета ветеринарии города Москвы по обеспечению контроля за соблюдением карантина и выполнением мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории поселения.