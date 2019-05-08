Более 600 спасателей и пожарных обеспечат безопасность в Москве в праздничные дни

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Более 600 спасателей будут обеспечивать безопасность во время праздничных мероприятий в Москве 9 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В целях обеспечения пожарной безопасности жителей и гостей столицы в период майских праздников, личный состав ГУ МЧС России по Москве будет работать в усиленном режиме. В проведении профилактических рейдов будут задействованы свыше 600 сотрудников надзорных органов и добровольных пожарных", - сказали в ведомстве.

В столичном главке МЧС отметили, что повышенное внимание будет уделено объектам социальной сферы, частному жилому сектору, а также местам массового отдыха людей в лесопарковых зонах.

"Сотрудники надзорных органов МЧС Москвы в рамках профилактической работы по предупреждению пожаров и снижению их последствий на территории города будут проводить рейды по частному жилому сектору, обходы неэксплуатируемых зданий, а также места жительства социально неадаптированных граждан. В ходе проведения профилактических рейдов по лесопарковым зонам инспекторы будут разъяснять отдыхающим правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров, а также напомнят, что на территории Москвы приготовление шашлыков и разведение огня разрешено только в специально оборудованных местах", - отметили в МЧС.

Кроме того, безопасность отдыхающих на водных объектах города будут обеспечивать патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) столичного МЧС. "Сотрудники ГИМС готовы и к ликвидации возгораний на береговой территории. Катера ГИМС, патрулирующие прибрежные территории, оснащены средствами пожаротушения - пожарными мотопомпами и огнетушителями - и готовы, в случае необходимости, ликвидировать незначительные загорания на ранней стадии", - сказали в столичном главке.

По данным ГУ МЧС по Москве, ежесуточно к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия на территории столицы находится в готовности группировка сил и средств в количестве 1300 человек и более 400 единиц пожарно-спасательной техники.