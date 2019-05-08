Озерковскую набережную в Москве перекроют на две недели

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Озерковская набережная в центре Москвы будет перекрыта для движения машин с вечера 8 мая по 22 мая в связи с работами по ее благоустройству. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня в 23 часа Департамент капитального ремонта начнет работы по комплексному благоустройству Озерковской набережной. Для проведения работ движение транспорта перекроют сегодня, 8 мая, с 23 часов. Перекрытие сохранится до 23 часов 22 мая", - говорится в сообщении.

В ЦОДД уточнили, что объехать данный участок можно по Большой Татарской и Новокузнецкой улицам и рекомендовали водителям заранее строить маршруты для поездок в центр.

Как сообщалось, работы по обустройству освещения, новых тротуаров, высадке деревьев, созданию детских и спортивных площадок начались на Озерковской набережной в ночь на 15 апреля. При этом планировалось, что на время работ набережную будут перекрывать частично, при этом обеспечат возможность для передвижения транспорта и пешеходов. Завершить благоустройство планируется в сентябре этого года.