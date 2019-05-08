Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей. Декларация о доходах мэра столицы за прошлый год опубликована на сайте правительства и главы города.

В 2017 году мэр заработал 6 млн 531 тыс. рублей, что примерно соответствует показателю 2016 года, когда его доход составил 6 млн 456 тыс. рублей.

В собственности мэра также, как и в прошлом году, числятся гараж площадью 26,8 кв. м, квартира - 308,1 кв. м.

Ранее также были опубликованы доходы чиновников столичного правительства за 2018 год. Самый большой доход задекларировал руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин, согласно опубликованному на сайте администрации документу он заработал 81,3 млн рублей. На втором месте после Черемина по уровню задекларированного дохода в 2018 году заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов с доходом в 19,9 млн рублей. Третий по размеру доход по итогам 2018 года заявил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский - 11,5 млн рублей.