Фестиваль памяти Булата Окуджавы открывается в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Фестиваль памяти барда Булата Окуджавы "И друзей созову..." открывается в четверг на Трубной площади в Москве. Смотр посвящен Дню Победы и дню рождения поэта и композитора, которому в этом году могло бы исполниться 95 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе театра "Школа современной пьесы", который по традиции выступает организатором фестиваля.

"Вот уже ровно 25 лет наш театр является инициатором и организатором фестиваля, который открывается в День Победы и день рождения Булата Окуджавы", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что фестиваль "И друзей созову..." впервые прошел на сцене "Школы современной пьесы" в 1994 году, в день 70-летия Окуджавы.

"Булат Шалвович был очень скромным человеком и отказался выходить на сцену, - отметила представитель пресс-службы. - Тогда было решено, что его песни будут исполнять его коллеги и друзья. Параллельно шел уличный концерт перед театром. И вот туда Окуджава вышел и поприветствовал всех собравшихся, и все вместе исполнили песню "По Смоленской дороге".

Так родилась традиция, которая продолжается по сей день, подчеркнула собеседница ТАСС. Она сообщила, что открытие фестиваля в четверг пройдет во внутреннем дворике театра (вход с Неглинной улицы). По традиции фестиваль откроют молодые барды, известные и начинающие исполнители авторской песни, поэты. Начало в 15:00 мск, вход свободный.

С 10 по 17 мая в залах "Зимний сад" и "Эрмитаж" пройдут сольные концерты выдающихся певцов и поэтов, в числе которых Юлий Ким, Елена Камбурова, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, сообщили в пресс-службе театра.

Война вошла в жизнь Булата Окуджавы (1924-1997) в 18 лет, когда он добровольцем ушел на фронт, воевал и был ранен. Поэтому военная тема стала одной из главных в его творчестве, ей посвящены сценарии Окуджавы ко многим фильмам, среди них - "Верность", "Женя, Женечка и "Катюша". Музыка и песни к кинокартине "Белорусский вокзал" стали символом мужества и героизма советских людей в битве с гитлеровским фашизмом.