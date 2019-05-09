В Москве 9 мая ожидаются небольшой дождь и до 27 градусов тепла

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями ожидается 9 мая в Москве и Подмосковье, местами небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем 24-26 градусов тепла, ночью - 14-16 градусов выше нуля.

По области воздух прогреется до 27 градусов, в ночные часы похолодает до 16 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем юго-восточный ветер не превысит 10 м/с, ночью порывы во время грозы могут достигать 17 м/с.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.