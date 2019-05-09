Пассажиры московского метро впервые отправят благодарственные письма ветеранам войны

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Пассажиры московского метро в четверг впервые смогут отправить благодарственные письма ветеранам Великой Отечественной войны. Почтовые ящики для отправки писем будут установлены на инфостойках "Живое общение", сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"В метро подготовили праздничную программу в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впервые из московского метро можно будет отправить благодарственные письма ветеранам. 9 мая почтовые ящики установят на всех стойках "Живое общение" на 18 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Праздничную акцию организовали московское метро и Почта России", - сказал собеседник агентства.

Написать и отправить письмо можно будет 9 мая с 08:00 до 20:00. Для этого пассажирам нужно обратиться на стойку "Живое общение", где они могут получить стилизованную под фронтовой треугольник открытку с надписью "С Днем Победы!". Доставка действует по всей России, письма будут доставлены в течение недели.

Для поддержания праздничной атмосферы на станциях метро и МЦК размещено 200 плакатов, посвященных Дню Победы, а также 525 поздравительных стикеров на входных дверях и турникетах. На станциях "Маяковская", "Электрозаводская", "Павелецкая" Кольцевой линии, "Аэропорт" и "Автозаводская" размещены исторические фотографии метрополитена в годы войны, большая экспозиция из 21 снимка будет работать на станции "Парк Победы".

На стойках "Живое общение" утром 9 мая пассажирам будут дарить георгиевские ленточки. В преддверии Дня Победы узнать больше о жизни метрополитена в военные годы пассажиры смогли во время тематических экскурсий "Метро Великой Отечественной" и "Станции военного времени". Также в День Победы с тематическими композициями выступят участники проекта "Музыка в метро".

Накануне, 8 мая, в кассы метрополитена поступили тематические проездные билеты "Единый" с символикой праздника Победы. Общий тираж билетов на 1 и 2 поездки составил 400 тысяч экземпляров.