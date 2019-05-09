Электромобили будут доставлять ветеранов до Красной площади в Москве 9 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. "Мосгортранс" выделил 30 электромобилей для перевозки 9 мая ветеранов до Красной площади, где пройдет парад Победы, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"По поручению мэра Москвы мы предоставили 30 электромобилей для работы на мероприятиях, посвященных Дню Победы. Они обслуживают ветеранов - гостей парада Победы. Специально подготовленные водители "Мосгортранса" доставляют гостей на электрокарах от Ильинки и Васильевского Спуска до трибун на Красной площади", - сказал собеседник агентства.

В Москве 9 мая проходят торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад Победы начнется на Красной площади в 10:00 мск. В 15:00 в городе стартует акция "Бессмертный полк", в которой, как ожидается, примут участие около 1 млн человек.