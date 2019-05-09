Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 9 и 10 мая

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Погода в Москве 9 и 10 мая объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами, сообщает Гидрометцентр.

"Степень интенсивности опасных явлений - желтый [уровень], погода потенциально опасна. Период предупреждения - с 21:00 9 мая в течение 24 часов, гроза, ветер", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в московском регионе в четверг днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Температура колеблется от плюс 25 градусов до плюс 27 градусов, ветер до 15 м/с. В ночь на пятницу - кратковременные дожди, местами грозы, температура - от плюс 14 до плюс 16 градусов тепла. Порывы ветра до 17 м/с.