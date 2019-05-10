До 25 градусов тепла и дожди ожидаются 10 мая в Москве

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается 10 мая днем и ночью в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра. Воздух в Москве прогреется в пятницу днем до 25 градусов тепла, ночью температура опустится до 14 градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается до 26 градусов тепла, ночью термометры покажут 11-16 градусов выше нуля.

Скорость юго-восточного и восточного ветра днем составим 5-10 м/с, порывы во время грозы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление днем составит около 748 мм ртутного столба.