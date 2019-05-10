Около 200 концертов пройдет в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella" 10 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы увидят порядка 200 живых концертов на столичных площадках в последний день фестиваля "Московская весна A Cappella" 10 мая. Об этом сообщили в пятницу в оргкомитете фестиваля.

"Десятое мая - знаменательный день для участников конкурса "Московская весна A Cappella". Это их последний шанс проявить себя перед членами жюри и гостями музыкального фестиваля! Ну а нас вами ждет последний полноценный концертный день, когда на площадках по всему городу будут выступать десятки исполнителей и музыкальных коллективов. Москвичей и туристов ждут еще порядка 200 живых концертов", - говорится в сообщении.

На площади Революции можно будет насладиться русским фольклором. Концертный день начнет фолк-группа "Весна" в 12:00 по мск. На улице Рождественка будут петь иностранные коллективы, в том числе виртуозы афро-фанк-джазовых мотивов итальянцы Elephant Claps. В Зеленограде гости фестиваля услышат русские песни в исполнении группы "Крапива".

"Самые необычные сцены фестиваля - балконы - продолжат радовать концертами сольных исполнителей и ярких трио. В "Депо" на Лесной улице для вас приготовили изумительный поздний (15:00) музыкальный "обед" зажигательные американцы The Alley Cats. А ранний ужин (в 18:00) на Центральном рынке сделают еще вкуснее песни профессиональных вокалисток из Санкт-Петербурга U LIKE", - уточняется в сообщении.

11 мая в 17:00 в амфитеатре парка "Зарядье" пройдет открытая церемония награждения победителей конкурса и гала-концерт, 12 мая победители дадут концерты в центре города.

Фестиваль "Московская весна A Cappella" проводится в Москве в третий раз. В 2019 году он проходит с 1 по 12 мая на 51 столичной площадке, в нем принимают участие 140 российских и 55 зарубежных исполнителей и коллективов.