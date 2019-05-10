Экскурсия к фестивалю "Николин день" появилась в транспортном приложении "Мосгорпасс"

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Экскурсия для пассажиров общественного транспорта Москвы, посвященная храмам, носящим имя святителя Николая, появилась в городском приложении-навигаторе "Мосгорпасс". Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Бесплатная экскурсия под названием "Самый добрый святой: храмы Николая Чудотворца в Москве" появилась в приложении к фестивалю "Николин день". Пользователи "Мосгорпасс" смогут узнать факты из истории храмов Москвы, которые носят имя святого Николая.

"В экскурсионный маршрут вошли храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках, храм Святителя Николая в Толмачах, Николо-Перервинский монастырь, храм Святителя Николая Чудотворца в Троекурове, церковь Святителя Николая на Трех Горах, храм Святителя Николая на Щепах и другие", - уточняется в сообщении.

Московский фестиваль искусств "Николин день" первый раз пройдет на девяти площадках столицы с 17 по 19 мая. Основными направлениями фестиваля станут добрые дела, путешествия и творчество, сообщили во вторник в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, играх, тематических карнавальных шествиях на площади Революции, Тверском бульваре, Тверской площади и парке Коломенское, а на Манежной площади посетители увидят 17-метровый корабль.

Святой Николай - один из самых почитаемых в России святых, с чьим именем связывают спасение мореплавателей, помощь больным, заботу о детях. Также в конце мая отмечается и традиционный праздник - Никола Вешний по народному календарю.