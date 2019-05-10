Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 11-12 мая

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Расписание ряда электропоездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) поменяется 11 и 12 мая в связи с работами по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщается в пятницу на сайте МЖД.

"Одиннадцатого и двенадцатого мая с 21:00 до 07:00 на перегоне Мытищи - Лосиноостровская Ярославского направления МЖД продолжатся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры, проводимые в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД". Обращаем внимание пассажиров на временные изменения в расписании пригородных поездов", - говорится в сообщении.

Из расписания выведены некоторые пригородные поезда и экспрессы, курсирующие между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино, Пушкино и Сергиев-Посад. В указанные дни некоторые электрички, отправляющиеся из Мытищ в сторону Москвы, будут проходить платформы "Тайнинская", "Перловская", "Лось" и "Маленковская" без остановки. Также у нескольких электричек изменится время отправления и прибытия. "МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", - уточняется в сообщении.

В рамках развития Ярославского направления МЖД железнодорожники ведут строительство дополнительного пятого главного пути на участке Москва - Мытищи, четвертого пути - на участке Мытищи - Пушкино, третьего пути - на участке Мытищи - Болшево. Кроме того, РЖД совместно с правительством Москвы продолжает работы по интеграции МЦК с Ярославским направлением - остановочный пункт Северянин переносится ближе к станции Ростокино.