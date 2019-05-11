Фото "Савеловской" чаще других станций московского метро публиковали в соцсетях в апреле

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Метро "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в апреле возглавила рейтинг станций столичной подземки, фотографии которых чаще всего выкладывали пользователи соцсетей. Об этом написал в субботу в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Фотографии каких станций мосметро чаще всего выкладывают в соцсетях? Лидером апреля стала открытая недавно "Савеловская", - написал он.

По словам мэра, в топ-10 самых популярных попали также "Солнцево", "Говорово", "Маяковская", "Комсомольская", "Парк Победы", "Румянцево", "Киевская", "ЦСКА" и "Саларьево".

Станция метро "Савеловская" Большой кольцевой линии открылась 30 декабря прошлого года. Она стала частью одноименного транспортно-пересадочного узла.