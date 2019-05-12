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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

В столице ожидаются ветер и грозы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Погода в Москве 13 мая объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами, сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений - желтый, погода потенциально опасна. Период предупреждения - начиная с 9 утра понедельника в течение 12 часов", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в Московском регионе в воскресенье ожидается кратковременный дождь и до 23 градусов тепла. В ночь на понедельник прогнозируется небольшой дождь и гроза с порывами ветра 12-17 м/c.

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Россия
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