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Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году

В декабре 2018 года среднемесячная зарплата в столице превышала 80 тыс. рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы в понедельник.

"Подготовленный департаментом экономической политики и развития среднесрочный прогноз развития экономики Москвы на 2019-2021 годы положительный: ожидается рост ВРП и других макроэкономических показателей <…> Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте пяти-шести лет может составить порядка 120-135 тыс. рублей", - сообщила пресс-служба.

В ведомстве добавили, что реальная средняя зарплата в Москве увеличивалась на 5-10% в год за последние несколько лет. Так, в декабре 2018 года среднемесячная московская зарплата составила более 80 тыс. рублей.

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