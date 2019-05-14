Тверской район Москвы в 2019 году благоустроят на средства от платных парковок

МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Собранные от платных парковок в 2019 году средства пойдут, в частности, на благоустройство дворов Тверского района Москвы, в них появятся обновленные детские площадки и зоны для отдыха, новые деревья и парковочные карманы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"В 2019 году на средства от платных парковок в Тверском районе запланировано благоустройство более 30 дворов. Работы пройдут на многих улицах района, в том числе на Новослободской, Сущевской, Тихвинской, а также в Угловом, Глинищевском, Старопименовском и Оружейном переулках", - сказал собеседник агентства.

На деньги, полученные от платных парковок, отреставрируют детские площадки, установят ограждения, обустроят парковочные карманы, отремонтируют площадки для тихого отдыха и для выгула собак, приведут в порядок газоны и цветники, а также высадят деревья и кустарники.

В учреждении отметили, что деньги, полученные от платных парковок, распределяются между управами районов Москвы и тратятся на реализацию одобренных жителями проектов благоустройства. Выбрать понравившийся проект можно на портале "Активный гражданин" или на встрече с муниципальными депутатами.

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.