Более 300 человек запустили в Москве кораблики с пожеланиями накануне "Николина дня"

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы запустили в плавание более 300 бумажных корабликов - символов фестиваля "Николин день" на Большом Голицынском пруду в Москве за день до начала фестиваля. Об этом сообщили в четверг в оргкомитете московского фестиваля.

"Новый фестиваль искусств "Николин день" стартует в столице уже завтра, 17 мая. На Большом Голицынском пруду в плавание отправились более 300 бумажных корабликов - символов фестиваля "Николин день". Важно подчеркнуть, что все кораблики были изготовлены из эко-бумаги, а значит, акция не нанесла вреда водоему. Некоторые гости праздника писали на бортах корабликов свои добрые пожелания, намерения и планы, другие - просто думали о том, что хотели бы пожелать себе и окружающим, и отпускали кораблики в путь", - говорится в сообщении.

Флешмоб начался в 18:00 с костюмированного "морского" шествия. Актеры, музыканты и все желающие отправились в путь по аллеям парка.

Фестиваль искусств "Николин день" стартует в столице 17 мая. Гостей ждут концерты российских и зарубежных знаменитостей, уличные спектакли, театрализованные шествия, мастер-классы, тренировки на свежем воздухе, экскурсии и лекции. Фестиваль получил свое название в честь Николая Чудотворца. Этот святой считается покровителем путешественников и мореплавателей. Поэтому темы добрых дел, путешествий и творчества стали центральными темами всего фестиваля.