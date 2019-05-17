Доходы Москвы от аренды земли под строительство соцобъектов и ИЖС выросли на 25%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Москвы с начала года сдали в аренду через торги 24 земельных участках под строительство жилья и социальных объектов. Общая сумма поступлений по результатам аукционов на 25% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Департамента городского имущества в пятницу.

"С начала 2019 года на торгах на право заключения договора аренды реализовано 24 земельных участка общей площадью 6,3 га. Общая сумма по результатам аукционов составила 107,7 млн рублей, что на 25% выше суммы за аналогичный период прошлого года (январь-апрель 2018 года - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число арендованных земельных участков были предназначены для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и соцобъектов по льготной ставке аренды 1,5% от кадастровой стоимости. Участки расположены преимущественно в Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах.

"В течение полутора лет победители аукционов, заключившие с городом договор аренды участков, должны будут возвести на них объекты капитального строительства, после чего они смогут перейти на долгосрочную аренду земли в течение 49 лет или стать собственником арендуемого участка, выкупив его у города", - передала пресс-служба слова главы департамента городского имущества Максима Гамана. Практика торгов на аренду земельных участков под ИЖС началась с 2014 года, уточнили в ведомстве.

До конца этого года планируется выставить порядка 80 земельных участков общей площадью 58 га, которые расположены преимущественно в Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном, Троицком административных округах, а также в Зеленограде.