Большой Козихинский переулок в Москве закроют для проезда машин с 20 по 26 мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей по Большому Козихинскому переулку в Москве будет перекрыто с 23:00 20 мая до 23:00 26 мая в связи с работами по благоустройству. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Движение в Большом Козихинском переулке перекроют в связи с работами по благоустройству. Здесь проложат более 1 тыс. м траншей для установки 45 колодцев <...> В будущем через них под землю уберут воздушные кабельные линии. Повторно перекрывать движение для этого не потребуется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объехать переулок можно будет по Большой и Малой Бронным улицам, Спиридоновке, а также Трехпрудному, Большому Палашевскому и Спиридоньевскому переулкам. Для водителей будут установлены щиты с информацией о перекрытии. Подъехать к домам смогут только местные жители и спецтехника.