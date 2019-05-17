Москвичи смогут бесплатно пройти обследование на гипертонию до конца мая

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москвичи смогут пройти диагностическое обследование на гипертонию в рамках бесплатной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гипертонией 17 мая. Об этом в пятницу сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"В Москве стартовала бесплатная акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гипертонией, который ежегодно отмечается 17 мая. До 31 мая горожане могут пройти комплексную диагностику, получить консультации терапевтов, врачей общей практики и кардиологов, а также послушать лекции о профилактике гипертонии", - говорится в сообщении.

В акции участвуют 30 медучреждений. Желающие смогут измерить артериальное давление, рост, индекс массы тела, а также проверить уровень сахара и холестерина в крови. В некоторых больницах можно будет также снять электрокардиограмму, поясняется на сайте.

Обследование можно будет пройти и в парках, торговых центрах и центрах социального обслуживания в рамках 40 выездных мероприятий акции. С 17 по 24 мая измерить давление и получить консультации врачей можно также во всех центрах госуслуг "Мои документы".

"Сегодня в столице создана эффективная и современная система профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результатом этого стало значительное снижение смертности и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний, что положительно сказалось на средней продолжительности и качестве жизни москвичей. За последние годы в столице создан 71 кабинет профилактики инфаркта и инсульта, что позволяет избежать острых сосудистых катастроф", - говорится в комментарии столичного департамента здравоохранения, опубликованном на сайте мэра.