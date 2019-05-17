Власти Москвы планируют отреставрировать скульптуры усадьбы Кусково

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Москвы объявили конкурс на реставрацию 50 мраморных скульптур и бюстов мифологических персонажей и античных героев XVIII века, которые украшают парковую аллею музея-усадьбы "Кусково". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

"Будущему исполнителю контракта доверят объект культурного наследия, поэтому главную роль при оценке заявок будут играть нестоимостные критерии. В их числе квалификация, опыт реализации аналогичных проектов, наличие необходимых технических средств. Начальная стоимость контракта составляет 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

Победителю конкурса предстоит отреставрировать и частично восстановить скульптуры античных богов, героев и мифологических животных из белого мрамора конца XVII - начала XVIII веков, большая часть из которых была привезена из Италии. Также закупка включает в себя профилактические работы, физико-химические и биологические исследования скульптур.

"В рамках аукциона запланированы работы по созданию двух копий скульптур "Сидящий лев", которые сейчас венчают главную аллею парка. Копии объектов будут установлены в исторических местах, в то время как отреставрированные оригиналы можно будет увидеть в выставочном зале Американской оранжереи ансамбля Кусково", - уточняется в сообщении.

Коллекцию скульптур начал собирать граф Петр Шереметев в 1730-1740 годах. Статуя Минервы является одной из самых известных. Она символизирует частую гостью четы Шереметевых - Екатерину II и была сделана из подаренного ею мрамора.