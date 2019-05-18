В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 20-22 градуса. В ночь на воскресенье она может опуститься до 8 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.