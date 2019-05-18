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На фестивале "Времена и эпохи" в Москве представят 20 конкурсных проектов

Всего было подано 214 заявок

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Международный ежегодный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 7 по 16 июня, участники поборются за приз в 1 млн рублей, сообщил оргкомитет фестиваля, который проходит при поддержке правительства и мэра Москвы.

"Международный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в столице с 7 по 16 июня. К настоящему моменту ... из 214 заявок представители жюри выбрали 20 - самых интересных, необычных, полезных, значимых и осуществимых <...> В дни фестиваля авторы представят свои проекты ... и получат шанс побороться за приз 1 млн рублей на претворение в жизнь их идей и планов. Победителей, как и призов, будет девять", - отмечается в пресс-релизе оргкомитета.

В список финалистов вошли знатоки и любители истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Севастополя, Самары, Ростова-на-Дону, Озерска, Костромы, Пензы, Павловского Посада, Минусинска и Иерусалима. Их идеи затрагивают разнообразные исторические эпохи, темы и направления. В частности, будет представлен проект научно-популярного онлайн-справочника по тканям XVI-XVII веков, мастерская по изготовлению деревянных колес - таких, какими они были с глубокой древности и до XX века.

Помимо этого конкурсанты хотят реконструировать военно-полевую хирургию армии Наполеона, продемонстрировать макеты древнерусских крепостей, воссоздать процесс добычи жильного золота на Урале. Планируется создать передвижную театральную пекарню-таверну, в которой будут готовить выпечку и кондитерские изделия по рецептам середины XIX века. Социально значимый проект "Прикосновение к красоте" позволит открыть на базе школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в городе Владимире музей-коллекцию скульптурных репродукций "Культуры мира" (композиций, которые можно будет потрогать). Будет представлена идея просветительского проекта - "20 дней в эпохе бронзы" - первого в России цикла фильмов об археологической реконструкции.

Конкурс исторических проектов фестиваля "Времена и эпохи" проводится уже в третий раз. Первый этап в этом году состоялся в марте и апреле 2019 года. Рассказать о своих проектах и подать заявку на участие могли совершеннолетние граждане всех стран мира. Итоги конкурса этого года будут подведены 15 июня.

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