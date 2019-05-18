Власти Москвы рассчитывают завершить строительство Некрасовской ветки метро раньше срока

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичные власти планируют с опережением графика завершить строительство Некрасовской ветки метро. Работы рассчитывают закончить к концу 2019 года, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы рассмотрели полностью Некрасовскую ветку, начиная от "Косино" до "Авиамоторной". В этом году мы ожидаем ввод двух станций: "Авиамоторная" и "Лефортово". Они пока будут работать в направлении Некрасовской ветки. Мы идем с недельным опережением графика. Мы находимся на "Авиамоторной", она у нас к 2020 году запланирована, но мы уже хотим до конца 2019 года закончить и приступить к благоустройству", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что Некрасовскую линию метро собираются запустить в полном объеме в начале 2020 года.

Строительство линии протяженностью 18,6 км с девятью станциями начали в 2012 году. Первый участок "Косино" - "Некрасовка" готов. Его технический пуск провели 31 августа 2018 года, в середине 2019 года планируется открыть пассажирское движение. После открытия Некрасовской линии метро ожидается улучшение транспортного обслуживания порядка 800 тыс. человек.