Пути, станции и платформы первых двух линий МЦД планируется достроить к 2022 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Движение по первым двум линиям "Московских центральных диаметров" (МЦД) пойдет до конца 2019 года, при этом работы по строительству новых путей и станций продолжатся и завершатся к концу 2022 года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"По МЦД-1 и МЦД-2 уже до конца года по имеющимся путям мы запустим поезда в ускоренном режиме, при этом работы по строительству новых путей и станций продолжатся. Дополнительные пути, станции и платформы планируется достроить к 2022 году", - сказал вице-мэр. Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД" и правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны идти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой муниципалитет. МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск" планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года.

"Диаметры" станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. Так, МЦД будет работать по графику метро - с 05:30 до 01:00. Будет разработана удобная билетная система, для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". По подсчетам экспертов, реализация проекта разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.