Свыше 2,5 тыс. человек стали участниками Семейного финансового фестиваля в Москве

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Семейный финансовый фестиваль, который прошел в субботу в Москве на площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова, посетили свыше 2,5 тыс. человек. Для участников было подготовлено более 80 мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Более 2 5 тыс. участников встретились на масштабном событии, посвященном развитию финансовой грамотности населения России", - говорится в сообщении.

Семейный финансовый фестиваль стал завершающим мероприятием V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, организованной в рамках проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

На фестивальной площадке был организован город финансовой грамотности с собственной фестивальной валютой, телевидением и инфраструктурой: банком, библиотекой, школой, университетом, сквером. С каждым фестивалем территория города, которая в этот раз составила 4 тыс. кв м, значительно расширяется. В этот раз участники смогли побывать в аэропорту, математической игротеке и на космодроме.

"Сейчас молодежь осваивает технологии, улавливает тренды несравнимо активнее и эффективнее старшего поколения. Наша задача дать им финансовые знания, научить ответственному отношению к деньгам уже в раннем возрасте. Мы уверены, что Семейный финансовый фестиваль приносит реальную пользу школьникам и молодежи, и продолжаем работать над ростом финансовой грамотности в нашей стране", - приводятся в сообщении слова директора Департамента международных финансовых отношений Минфина России Андрея Бочкарева.

Семейный финансовый фестиваль - первое в России мероприятие, которое направлено на повышение финансовой грамотности всей семьи, которое проводится дважды в год при поддержке Минфина РФ. В рамках фестиваля проходят лекции, мастер-классы, финансовая игротека, квесты и командные интеллектуальные игры. Фестиваль является частью международного события Global Money Week, ежегодно объединяющего более 7 млн детей из 137 стран.