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Число летних кафе в Москве выросло вдвое за девять лет

По словам Сергея Собянина, летом 2019 года в столице откроются почти 3 тыс. летних веранд

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число летних кафе в Москве с 2010 по 2019 годы возросло вдвое и достигло почти трех тысяч благодаря упрощению порядка их открытия. Об этом написал в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Радикально упростили порядок открытия летних кафе - меньше справок и бюрократии. И вот результат: этим летом в столице откроются почти 3 тыс. летних веранд. В два раза больше, чем в 2010-м", - написал он.

Ранее сообщалось, что больше половины летних кафе в столице расположены в Центральном административном округе. Карта заведений с летними верандами размещена на московском Портале открытых данных.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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