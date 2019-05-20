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Теплая погода без осадков ожидается в Москве 20 мая

Температура воздуха поднимется до 23 градусов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Теплая погода без осадков с температурой воздуха до 23 градусов ожидается в Москве в понедельник. Об этом говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра.

В понедельник в Московском регионе будет небольшая облачность, без осадков. В Москве воздух прогреется до 21-23 градусов, по области - до 20-25 градусов. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Ночью похолодает до плюс 9-11 градусов в Москве, в центре города будет до 14 градусов тепла, по области - 6-11 градусов. Ветер южный 5-10 м/с.

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