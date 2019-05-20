Урок безопасности на железнодорожном транспорте пройдет для московских школьников 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники Московской железной дороги (МЖД) расскажут учащимся столичных школ о правилах безопасности на железнодорожном транспорте 22 мая. Урок пройдет на рельсовом автобусе во время поездки по будущему участку Московских центральных диаметров Нахабино - Подольск (МЦД-2), сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"В среду, 22 мая, школьников ждет необычный урок безопасности - на рельсовом автобусе они проедут по будущему участку МЦД-2 и повторят правила поведения на железной дороге. О том, что стальная магистраль - не место для игр, ребятам расскажут железнодорожники разных профессий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что урок проведут для учащихся четвертых и пятых классов. Специальный поезд провезет школьников от Рижского вокзала до станции "Нахабино" и обратно. Во время стоянки на станции "Нахабино" дети пообщаются с машинистом в кабине локомотивной бригады.

"Летом повышается риск несчастных случаев с несовершеннолетними на железной дороге, потому что активизируются зацеперы и руферы, увеличивается количество подростков, которые гуляют рядом с путями или находятся на платформах без присмотра взрослых. Такие информационно-просветительские акции проходят накануне летних школьных каникул, чтобы обратить внимание взрослых и детей на проблему и предотвратить трагические случаи", - приводятся в сообщении слова главного инженера московской дирекции инфраструктуры МЖД Мырзажана Сансызбаева.

Организаторами мероприятия являются МЖД и городской экспертно-консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования города Москвы.