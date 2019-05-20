Москвичи смогут купить 760 машино-мест в шести округах столицы на городских торгах

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Жители столицы смогут приобрести 760 машино-мест в Восточном, Северном, Северо-Западном, Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах Москвы. Торги начнутся 23 мая, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Департамента городского имущества.

"Открыт прием заявок на участие в торгах по продаже 760 машино-мест общей площадью 10635,5 кв. м, находящихся в городской собственности. Объекты расположены в Восточном, Северном, Северо-Западном, Центральном, Южном и Юго-Западном административных округах Москвы. Торги состоятся в мае-июле текущего года <…> Даты торгов: 23 и 30 мая, 13, 20 и 27 июня, а также 4 июля", - говорится в сообщении.

Машино-места расположены в Богородском, Хорошевском районах, в Гольянове, Замоскворечье, Куркине и Хамовниках. Также в Хорошево-Мневниках, Черемушках и Чертанове Центральном.

"Машино-места расположены в подземных паркингах жилых домов, а также в отдельно стоящих крытых паркингах. Площадь объектов варьируется от 5,5 кв. м до 64,5 кв. м, [есть] машино-места, рассчитанные на два автомобиля. Средняя цена квадратного метра машино-места в центре Москвы составляет порядка 100 тыс. рублей, в остальных округах - 44 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.