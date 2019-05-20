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Более 100 московских заводов и 15 вузов примут участие в первой спартакиаде "Моспром"

Отборочные туры соревнований начнутся 1 июня

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 100 заводов на сегодняшний день подали заявки на участие в первой спартакиаде "Моспром". Об этом ТАСС сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"Отборочные туры спартакиады "Моспром" стартуют 1 июня 2019 года на разных спортивных площадках столицы. Масштаб мероприятия колоссален - в спортивных состязаниях примут участие сотрудники 101 предприятия и студенты 15 технических университетов Москвы", - сказал Прохоров.

Он напомнил, что прием заявок на участие стартовал в начале апреля. Спартакиада затронет шесть видов спорта: мини-футбол, стритбол, шахматы, волейбол, настольный теннис и легкая атлетика. Победители и призеры будут определяться по каждому виду спорта, также будет разыграно первенство в общекомандном зачете.

Ранее сообщалось, что в ходе состязаний будут выявлены 24 лучшие команды московских предприятий по каждому виду спорта. Завершающий этап Спартакиады, награждение победителей и церемония закрытия состоятся 21 сентября на территории спортивного комплекса "Лужники".

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