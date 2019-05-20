СК начал проверку из-за сообщений о минировании школ и колледжей полиции в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следователи СК проводят доследственную проверку после "минирования" в Москве двух школ и двух колледжей. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

"В ряде СМИ сообщается об угрозах минирования общеобразовательных школ и колледжа на территории Москвы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ организована доследственная проверка", - сообщила Иванова, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В понедельник были "заминированы" два колледжа полиции в Москве и две школы. На время проверки учащиеся были эвакуированы. Во всех случаях угроза взрыва оказалось ложной. Кроме того, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в телецентре "Останкино". Сейчас здание телецентра проверяют кинологи.

В последние несколько месяцев неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве, Подмосковье и других регионах РФ. Во всех случаях правоохранительные органы проводили проверку, однако взрывных устройств нигде не обнаружили.