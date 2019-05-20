Фестиваль экранизаций "Читка" впервые пройдет в Москве

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первый фестиваль экранизаций "Читка", который объединит любителей кино и литературы, пройдет в Москве с 20 по 23 июня. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Первый смотр экранизаций пройдет в Москве с 20 по 23 июня. Идея проведения фестиваля поддержана Департаментом кинематографии Министерства культуры РФ, Федеральным Агентством по печати и массовым коммуникациям и Департаментом культуры Москвы", - говорится в сообщении.

Конкурсная программа киносмотра будет состоять как из готовых фильмов и сериалов, так из еще не законченных проектов в формате больших презентаций. Помимо показа фильмов на фестивале будут читать сценарии экранизаций из прошлых лет, в читке примут участие известные российские актеры.

По словам представителей пресс-службы, жюри конкурсной программы возглавит режиссер, сценарист, продюсер Сергей Урсуляк, снимавший сериалы "Ликвидация", "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", "Ненастье". Также в состав жюри войдут писатели Алексей Иванов и Александра Маринина.

Продюсер фестиваля Антон Калинкин отметил, что главной задачей мероприятия является объединение двух искусств. "Главная задача литературы и кино - рождать эмоции. Именно ради них мы садимся смотреть фильмы и сериалы или открываем книгу. И в литературных, и в кинопроизведениях мы хотим найти новые смыслы, ответы на давно волнующие нас вопросы, погрузиться в мир захватывающих событий - реалистичных или фантастических. Задача нашего фестиваля - объединить два великих искусства: литературу и кинематограф", - цитирует его пресс-служба.

Также в рамках фестиваля книжные издательства презентуют свои новые книги, отдельно будут представлены еще не изданные произведения известных и начинающих карьеру авторов. На фестивале также пройдут питчинги новых кинопроектов, сериалов и литературных произведений. Организатором мероприятия выступила компания Red Carpet Studio.