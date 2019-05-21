Перенастройка светофоров ускорила прохождение маршрутов трамваями на юге Москвы на 40%

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Время прохождения трамваями маршрутов № 1, 3, 16, 49 на юге Москвы сократилось на 40% благодаря перенастройке светофоров на Чертановской улице и Варшавском шоссе и обособлению путей. Об этом ТАСС сообщил во вторник заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Трамваи на юге Москвы поехали на 40% быстрее по сравнению с 2017 годом. Это стало возможным благодаря перенастройке светофоров на Чертановской улице и Варшавском шоссе в 2018-2019 годы и обособлению путей. Работу светофоров настроили таким образом, чтобы трамваи не задерживались на перекрестках. Ежедневно трамваи на маршрутах № 1, 3, 16, 49 перевозят почти 60 тыс. пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Ликсутов добавил, что интервалы движения трамваев № 16 уменьшились до 12 минут в часы пик, а жители районов Чертаново, Зюзино и Нагорный стали экономить в пути до станции Московского центрального кольца Верхние Котлы около 30 минут.

Технологию обособления трамвайных путей применяют в Москве с 2015 года. В рамках программы пути переносят с проезжей части или устанавливают вдоль них ограждения.