Бесплатные занятия йогой пройдут летом в 37 парках Москвы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут бесплатно попрактиковаться в различных видах йоги в 37 московских парках с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Летом в парках столичного департамента культуры можно бесплатно познакомиться с разными видами йоги. Занятия для всех желающих будут проводить с 1 июня по 31 августа на 37 площадках в рамках проекта "Йога в парках". Обучать горожан оздоровительным практикам станут 150 опытных сертифицированных инструкторов, которые сумеют подобрать программу и для новичков, и для тех, кто уже знаком с йогой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего будет представлено более 20 видов йоги, а также гимнастика цигун, тренировки будут проходить по утрам и вечерам, длительность одного занятия - от одного до полутора часов. Занятия состоят из физической нагрузки, медитации и дыхательных упражнений. Предварительная регистрация для тренировок не понадобится. Желающим присоединиться к занятиям потребуется коврик и удобная одежда.

В некоторых парках участники смогут обучиться необычным видам йоги. Например, в "Музеоне" пройдет йога смеха, или хасья-йога, основанная на упражнениях, которые вызывают естественный смех и снимают нервное напряжение. А в саду "Эрмитаж" гостей научат даосскому комплексу суставной гимнастики и дыхательных практик "Сила Земли". Он подходит для тех, кто страдает от хронической усталости, болей в спине и мышцах, отеков ног, бессонницы и раздражительности.

В дождливую погоду тренировки будут проходить только в тех парках, где есть навесы, в их числе Гончаровский и Бабушкинский парки, "Фили", Воробьевы горы, ландшафтный парк "Митино". Если температура воздуха опустится ниже +18 градусов, занятия отменят. Проект "Йога в парках" проходит в столице восьмой сезон подряд.