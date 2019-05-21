Электродепо московского метро возведут на месте самостроя в Лефортове

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Два здания, возведенных без разрешительной документации, снесли в районе Лефортово в Москве. На их месте началось строительство электродепо метрополитена "Нижегородское", сообщила во вторник пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"На месте самостроя началось строительство социально важного объекта транспортной инфраструктуры - электродепо Московского метрополитена "Нижегородское", которое будет обслуживать составы строящегося Третьего пересадочного контура метрополитена", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Уточняется, что самострои были обнаружены Госинспекцией по недвижимости на шоссе Энтузиастов во владении 4. Площадь двух объектов - четырехэтажного и трехэтажного зданий - составляла более 2,5 тыс. кв. м. Они были возведены без разрешительной документации и прав на земельный участок.