Выставка шахмат открылась на станции московского метро "Воробьевы горы"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Выставка шахматной атрибутики открылась в понедельник на станции московского метро "Воробьевы горы". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Мы приглашаем всех на выставку шахматной атрибутики, которая открылась на станции метро "Воробьевы горы". Уверена, экспозиция будет интересна не только преданным поклонникам этого вида спорта, но и всем пассажирам. "Воробьевы горы" - одна из красивейших выставочных площадок и более 12 тыс. пассажиров ежедневно будут знакомиться с историей шахмат", - привела пресс-служба слова замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Экспозиция шахматной атрибутики приурочена к проведению московского этапа турнира Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который пройдет в здании Центрального дома шахматиста имени Ботвинника с 17 по 29 мая.

Экспонаты выставки разместили в 10 стеклянных колбах, находящихся на платформе станции метро "Воробьевы горы". Всего представлено 23 экспоната: эксклюзивные шахматные комплекты и фигуры из малахита, янтаря и лазурита, кубки гроссмейстеров, оригинальный набор шахмат советского хоккеиста Владислава Третьяка с его автографом.

Также пассажиры метро могут увидеть копии индийских и средневековых шахмат Карла Великого и шахматный сет, на котором более пяти лет играют на чемпионатах мира. Выставка шахматной атрибутики проходит при поддержке Российской шахматной федерации, компании World Chess, организатора серии Гран-при и Музея шахмат города Москвы. Экспозиция будет работать для пассажиров до 1 июня.