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Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

МЧС рекомендует водителям снижать скорость движения и не парковать автомобили вблизи деревьев, а пешеходам - обходить шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дождь с грозой ожидается в ближайшее время в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 21:00 мск в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы ожидается дождь, гроза, при грозе порывы ветра 12-17 м/с", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Москве рекомендуют водителям автотранспортом значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам на улице - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

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