В Москве увековечили память о разработчике панельных домов Николае Пащенко

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о заслуженном строителе России Николае Пащенко, который был одним из основоположников панельного строительства в СССР, установили на доме № 5 на Ростовской набережной, где он жил. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгорнаследия.

"Николай Пащенко - настоящая легенда: он стоял у истоков крупнопанельного строительства, в войну руководил оборонным строительством на Можайском направлении, после являлся начальником Главмосстроя, был первым заместителем председателя Мосгорисполкома и имел непосредственное отношение к реализации Генплана Москвы. Благодаря ему сотни тысяч москвичей смогли переехать в 50-60-е годы из бараков в отдельные квартиры", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Бронзовую памятную доску установили по инициативе Фонда ветеранов строителей Москвы. Ее создал действительный член Российской академии художеств - Иван Казанский. На доске строителя изобразили в анфас, за его спиной раскинулись панорамы города.

В доме на Ростовской набережной Пащенко жил с 1963 года до своей смерти в 1977 году.