Число бесплатных автобусов увеличили в Москве вдвое в связи со сбоем в метро

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Количество автобусов на нескольких маршрутах увеличили в два раза в связи со сбоем в метро Москвы, проезд в них бесплатный. Об этом сообщает Мосгортранс на своей странице в Twitter.

"Вдвое увеличено число автобусов на маршрутах № 4, 39, 64, 84, 155, 818. Проезд на этих маршрутах бесплатный", - говорится в сообщении.

Кроме того, компенсационные автобусы курсируют по маршруту метро "Шелепиха" - метро "Полежаевская" - метро "ЦСКА" - метро "Динамо".

Ранее движение поездов было возобновлено на двух участках Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро, поезда следуют с увеличенными интервалами.

На участках "Шелепиха" - "Парк Победы" и "Шелепиха" - "Деловой центр" движения нет. Вновь открыты на вход все станции Солнцевской и Большой кольцевой линий, кроме станции "Деловой центр".

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. По предварительной информации, сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. На участке находились три состава, все пассажиры были вывезены на станцию на другом поезде.