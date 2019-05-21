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Сбой на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы

Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбоя

Причину установят в течение семи дней

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Движение поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где во вторник вечером произошел крупный сбой, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

"Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Из заблокированных в тоннеле трех поездов вспомогательным подвижным составом был эвакуирован 1041 пассажир, отмечал ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, эвакуация длилась около трех часов из-за соображений безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

Выяснение причины сбоя в движении поездов займет семь дней. 

"Рассматриваются две основные версии - неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займет семь дней. Приносим извинения за причиненные неудобства", - говорится в сообщении.

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РоссияСбой на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы
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