Музыкальные коконы и интерактивный алфавит появятся в центре "Слово" на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Войлочные коконы для прослушивания колыбельных и просмотра видео, интерактивный алфавит, старинные парты с учебниками разных эпох и другие экспонаты будут представлены посетителям нового музейно-просветительского центра славянской письменности "Слово", который откроется в павильоне "Земледелие" на ВДНХ в Москве в конце мая. О деталях наполнения обновленного павильона сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"В отреставрированном павильоне № 58 "Земледелие" (бывший "Украинская ССР") в конце мая откроется Центр славянской письменности "Слово". Экспозиция содержит множество мультимедийных и интерактивных экспонатов. Например, в разделе "Бесписьменная культура. Фольклор" зрители будут слушать колыбельные песни и былины и смотреть видео, находясь в специальных войлочных коконах. Также в экспозиции будет работать интерактивный алфавит, позволяющий изучить историю каждой буквы отдельно", - говорится в сообщении.

Гости центра смогут посидеть за старинными партами и познакомиться с учебниками русского языка разных эпох. Экспозиция центра, посвященная истории, настоящему и будущему кириллической письменности, разместится на площади свыше 1 тыс. кв. м и будет условно разделена на четыре зоны: возникновение и развитие письменности от древности до наших дней, связь текстов с духовной, культурной и политической жизнью общества, история и будущее букв и "Бесписьменная культура" - раздел, посвященный устной речи.

В пресс-службе добавили, что в музее будут проводиться экскурсии, посвященные речи и ее превращению в письменность и книгопечатание. Посетители смогут побывать в атмосфере древнерусского храма, петровской типографии и крестьянской школы. В центре будут проводиться образовательные программы, мастер-классы и тематические дискуссии об истории письменности, искусстве, литературе и других аспектах русской культуры.