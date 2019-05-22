Помощь медиков не потребовалась при эвакуации пассажиров из остановившихся поездов метро

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Эвакуация пассажиров из остановившихся поездов в тоннеле московского метрополитена проходила спокойно, помощь медиков не потребовалась, сообщила в среду пресс-служба столичной подземки.

Во вторник в вечерний час пик на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий было приостановлено движение в связи с остановившемся в тоннеле поездом. Из заблокированных в тоннеле трех поездов вспомогательным подвижным составом было эвакуировано более 1 тыс. пассажиров. Эвакуация длилась около трех часов из-за соображений безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

"Благодаря предпринятым мерам, вывоз пассажиров из тоннеля проходил организованно и спокойно. На станции пассажиров ждали медики, но их помощь не потребовалась. Сотрудники метро предлагали пассажирам, выехавшим из тоннеля, воду. На станции были открыты служебные туалеты, куда пассажиров провожали сотрудники", - говорится в сообщении.

Специалисты включили вентиляцию в тоннеле на полную мощность, чтобы снизить температуру в вагонах и обеспечить приток свежего воздуха пассажирам.

"Особенности неисправности и рельефа перегона не позволили обеспечить вывоз оставшихся трех составов на станцию. Был выбран сценарий, обеспечивающий максимальную безопасность пассажиров <…> Вариант с ведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям: без специальной подготовки это опасно", - пояснили в московском метро.

Также во вторник работали компенсационные маршруты автобусов, а специальные сотрудники помогали просчитать маршрут с учетом временных ограничений.