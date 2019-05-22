Около 1,2 тыс. новых автобусов приобретет Москва в 2019 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти Москвы намерены закупить 1,2 тыс. новых автобусов в 2019 году. В 2020 и 2021 году планируется приобрести по 800 единиц подвижного состава, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов.

"На сегодняшний день парк автобусов обновлен на 100%, средний возраст подвижных составов - 4,7 года. Наш парк один из самых молодых в мире. Около 1,2 тыс. единиц автобусов купим в этом году, в 2020 и 2021 годах - по 800 единиц", - сказал он на выездном заседании, организованного комитетом по транспорту и строительству Госдумы.

По его словам, сегодня в Москве действует 341 км выделенных полос. "Как только городской транспорт начинает передвигаться по выделенкам, количество ДТП с участием городского транспорта снижается на 20%, на 26% повышается точность выполнения расписания, в три-четыре раза повышается скорость движения автобусов. И мы сразу перевозим на 25% пассажиров больше", - добавил Ликсутов.

Он также отметил, что к 2023 году в Москве будет полностью обновлен парк трамваев.

Сегодня Мосгортранс обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта. Каждый день ими пользуются более 5,5 млн пассажиров. Ежедневно на линиях работают 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов. Новые транспортные средства имеют низкий уровень пола, оборудованы системой кондиционирования салона, оснащены системами видеонаблюдения и спутниковой навигации.