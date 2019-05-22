Бесплатные обучающие курсы запустят в парках Москвы с 1 июня

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Столичные парки 1 июня откроют бесплатные курсы по фитнесу, студии изучения иностранных языков, кружки дрессировки собак. Обучающая программа продлится до конца лета, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Этим летом парки Москвы приглашают посетить бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых. Большая часть занятий начнется 1 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что парк Горького предложит жителям столицы уроки английского и французского языков, флористики, танцев, балета и фехтования. Иностранные языки можно будет изучать также в музее-заповеднике "Царицыно", Перовском парке, усадьбе Воронцово и саду имени Баумана. В саду "Эрмитаж" бесплатно обучат танго, сальсе, и шотландским танцам, а в парке "Северное Тушино" организуют занятия по дрессировке собак.

Как уточняется в сообщении, бесплатные беговые и функциональные тренировки на свежем воздухе будут проводиться в парке Победы на Поклонной горе и парке "Ходынское поле". Футбольный клуб для взрослых откроется у прудов "Радуга", а занятия по боксу и теннису - в Таганском парке. Для участия в занятиях необходима предварительная регистрация.

Летний сезон начался в парках столицы 1 мая. В зеленых зонах отдыха создана разнообразная инфраструктура для занятий спортом - площадки для воркаута, корты, футбольные поля, дорожки для бега и веломаршруты, а также пункты проката спортивного инвентаря, самокатов и велосипедов.