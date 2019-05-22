В метро Москвы обновят 70 вентиляционных установок для улучшения микроклимата на станциях

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Московский метрополитен до конца текущего года обновит в шахтах 70 вентиляционных установок. Это обеспечит стабильный воздухообмен, а на станциях и в тоннелях станет прохладнее, сообщил в среду ТАСС первый замначальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

"До конца года в 35 шахтах московского метро установят 70 новых вентиляционных агрегатов. Модернизированные вентиляционные установки российского производства надежны в эксплуатации, экономичны и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками. Новое оборудование позволит увеличить приток воздуха в тоннели и на станции на треть, что делает пребывание пассажиров в метро более комфортным", - сказал Дощатов.

Новые агрегаты на 15% более энергоэффективные, чем их предшественники. Замена оборудования происходит в рамках программы модернизации тоннельной вентиляции. Всего в ближайшие годы в метро заменят 700 агрегатов более чем в 300 шахтах. Сегодня выполнено уже почти 70% от общего объема программы.

С начала года в метрополитене обновили уже 28 вентиляторов в 14 шахтах не станциях "Сходненская", "Планерная", "Тушинская", "Южная", "Волжская", "Полежаевская", "Чертановская", "Нагорная". До конца года работы проведут еще на 21 объекте, где обновят 42 установки.