Собянин открыл бассейн на территории МГСУ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн в Московском государственном строительном университете (МГСУ). Как сообщил мэр, рядом будет построен еще и ледовый дворец.

"Уникальный бассейн. Сегодня закладываем начало строительства ледового дворца, который мы построим рядом на площадке. Московский один из лучших строительных университетов страны, а в Москве нужны специалисты в строительной области. Мы строим около 9 млн кв. м - это и офисы, и детские сады. И без таких специалистов нам не обойтись", - сказал Собянин.

По договоренности с руководством университета, бассейном и ледовым дворцом смогут пользоваться не только сотрудники и студенты МГСУ, но и местные жители. Строительство бассейна начали в ноябре 2016 году, завершили в декабре 2018 года. В здании общей площадью 4,6 тыс. кв. м расположены две чаши. Кроме того, в помещениях обустроены зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, сауна, проведено благоустройство прилегающей к зданию территории.

Новый плавательный бассейн станет частью студенческого спортивного городка МГСУ, создание которого проводится поэтапно. В рамках I очереди в 2015 году возвели легкоатлетический манеж со спортивным ядром, соответствующий стандартам Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В рамках II очереди был построен бассейн.

В планах - строительство Ледового дворца общей площадью 8,2 тыс. кв. м, предназначенного для занятий хоккеем, керлингом, фигурным катанием и общефизической подготовкой на льду. Кроме того, в мае-августе этого года будут выполнены работы по комплексному благоустройству территории и капитальному ремонту зданий МГСУ.

Планируется устройство комфортных пешеходных и велодорожек, детских и спортивных площадок со специальным полиуретановым покрытием, газонов и цветников, высадка деревьев и кустарников. Также будут очищены и отремонтированы фасады зданий, проведен ремонт кровель и фонтана. На главном здании университета установят современный медиа-фасад.

О вузе

Московский государственный строительный университет был основан в 1921 году и сегодня является одним из ведущих инженерно-строительных вузов России. В 2010 году университет получил статус национального исследовательского университета.