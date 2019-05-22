Участок Филевской линии московского метро закроют для ремонта 25 и 26 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют для ремонта в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. Об этом в среду сообщает пресс-служба метрополитена.

"Временные ограничения необходимы для ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ в рамках реконструкции наземного участка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в эти дни для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк", и "Пионерская". Станция "Киевская" будет открыта для проезда по Кольцевой линии и пересадки на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии, а станция "Кунцевская" будет открыта для пересадки и проезда по Арбатско-Покровской линии.

Для удобства пассажиров на время закрытия участка между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ1 с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", а также автобусы КМ2 - по маршруту между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5 часов утра до 2 часов ночи.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 27 мая, в 05:30.

Филевская линия - одна из старейших в московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты около 60 лет назад и нуждались в ремонте. Технологические окна специально планируются на выходные дни, чтобы затронуть минимальное количество пассажиров.