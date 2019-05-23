Теплая погода с грозами ожидается в четверг в Московском регионе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, дождь и местами грозы ожидаются в Московском регионе в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве ожидается от 21 до 23 градусов тепла, в ночные часы температура опустится до 9 градусов (в центре города 12-14 градусов тепла).

В Подмосковье температура днем будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла, ночью термометры покажут 6-11 градусов выше нуля.

В столичном регионе днем в четверг ожидается западный ветер скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/с. Ночью направление ветра изменится на северо-восточное и восточное, скорость не превысит 10 м/с. Вероятность осадков сохранится.

Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.